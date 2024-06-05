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Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu! Görgü tanığı kahramanlığı böyle anlattı: "Üzerimize gelmesin diye yüzüstü aşağı indi" / 05.06.24

Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu! Görgü tanığı kahramanlığı böyle anlattı: "Üzerimize gelmesin diye yüzüstü aşağı indi" / 05.06.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu! Görgü tanığı kahramanlığı böyle anlattı: "Üzerimize gelmesin diye yüzüstü aşağı indi" / 05.06.24

Takvim 06:10
02

Başkan Erdoğan Ax-3 Uzay Misyonu mürettebatını kabul etti | Mürettebatta kimler var? / 05.06.24

Takvim 01:34
03

Netanyahu’ya Biden’dan darbe! Soykırım kabinesinden sonra ABD de hedef aldı: Savaşı siyasi varlığı için sürdürdü / 05.06.24

Takvim 01:11
04

Başkan Erdoğan'dan Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü’nde dünyaya Gazze çağrısı: "İsrail barbarlığına karşı açık bir tavır koymaya çağırıyorum" / 05.06.24

Takvim 01:36
05

FETÖ bilmecesi! İddiası bile süper: Alçak terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen, Türkiye'ye mi getiriliyor? / 05.06.24

Takvim 02:01
06

Terör devleti İsrail’in ‘teröristan’ oyunu! PKK/PYD/YPG/SDG sahaya sürüldü… Sözde seçimlere bir de böyle bakın / 05.06.24

Takvim 06:10
07

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 'yetki' iddialarına noktayı koydu: Yorumlar gerçek dışıdır / 05.06.24

Takvim 04:52
08

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon açıklaması: Kalıcı bozulmaya izin yok! Temel amaç fiyat istikrarı

Takvim 07:03
09

Ozan Güven - Deniz Bulutsuz olayında yeni gelişme! Psikolojik tedavi görüp görmediğine ilişkin kayıtlar incelenecek / 05.06.24

Takvim 01:02
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