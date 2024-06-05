Son dakika haberi! Kayseride eğitim uçağı düştü. Milli Savunma Bakanlığı, Kayseride kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında iki pilotun şehit olduğunu açıkladı. MSB, şehit olan pilotların kimliğini açıkladı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde uçağın ay çekirdeği tarlasına düştüğü görüldü. Uçağın düşmesine ilişkin adli tıp uzmanlarının olay yerinde incelemeleri sürüyor. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı da kazaya ilişkin soruşturma başlattı. SF-260D tipi eğitim uçağının özellikleri ortaya çıkarken düşme sebebi araştırılıyor. Öte yandan uçağın düştüğü tarlada çalışan bir işçi olay anı hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.