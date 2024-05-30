19 Mayıs Pazar günü İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisiyi taşıyan helikopterin kaza yapması dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Suikast mı? Kaza mı? sorusu aydınlatılmaya çalışılırken İran Genelkurmay Başkanlığının, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin raporunda, elektronik harp müdahalesi veya sabotaj bulgusuna rastlanmadığı belirtildi. Aynı zamanda kazadan 69 saniye öncesine kadar da mürettebatla iletişimde herhangi bir acil durum veya kesintinin bildirilmediği ifade edildi.İşte detaylar...