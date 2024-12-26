Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, Baküden Groznye giden yolcu uçağının düştüğünü açıkladı. 62si yolcu ve 5i mürettebat olmak üzere 67 kişinin bulunduğu Azerbaycan Hava Yollarına ait uçakta çok sayıda ölü olduğu bildirildi. Kazak yetkililer düşen uçaktan 32 kişinin sağ kurtulduğunu duyurdu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ölenlerin anısı için bir günlük ulusal yas ilan edildiğini bildirdi. Peki, uçağın düşme sebebi ne? Azerbaycan basınından ilk iddia geldi. Kazanın anbean görüntüleri ve uçakta bulunan yolcuların listesi de ortaya çıktı. İşte, kazadan dakika dakika gelişmeler..