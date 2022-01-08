Kazakistan'daki kanlı ayaklanmanın arkasından da George Soros çıktı! Gezi kalkışmasını örnek aldılar / 08.01.22

Kazakistan’da 6 gündür süregelen kanlı olaylar ülkeyi yabancı müdahaleye açık hale getirdi. Kaosun arkasından da Turuncu devrimlerin karanlık organizatörü George Soros çıktı. Kaosa giden süreçte başı çeken Uyan Kazakistan isimli sözde STK’nın Soros Vakfı tarafından kurulduğu ve fonlandığı tespit edildi. Kaos hareketinin hamleleriyle Gezi darbe girişimi süreci yaşananlar arasında büyük benzerlik bulunuyor. Öte yandan söz konusu darbe girişimine ABD, Avrupa ve Türkiyedeki terör örgütleri destek verirken Cumhur İttifakı ve Asya ülkeleri karşı duruyor. Haberin detayları...