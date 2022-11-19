CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan adaylık savaşı yeni bir boyut kazandı. Kılıçdaroğlu adaylık için yurt dışına icazet turları dahil çeşitli hamleler yaparken Ekrem İmamoğlu da son dönemde 6lı masanın en çalışkan neferi benim çıkışlarıyla yarıştan vazgeçmediğini belli etti. İkili arasında medya savaşları da sürerken İstanbulda yaşanacak olan bir kaz partisi çekişmeyi tekrar gün yüzüne çıkardı. CHPli birçok ismin ve CHPye yakın gazetecilerin yer alacağı o partiye bakın kim davet edilmedi.