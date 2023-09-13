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Kemal bey onlar da senden vazgeçti! Güvendiği ülkelerden ağır darbe: Kemal bey hataydı / 13.09.23
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150 Bölüm | 06:56:12
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01
Kemal bey onlar da senden vazgeçti! Güvendiği ülkelerden ağır darbe: Kemal bey hataydı / 13.09.23
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00:37
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02
İş öğrenen gence ayda 12.542 TL: İşbaşı eğitim programında ödemeler arttı! Kimler, nasıl yararlanacak?
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02:18
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03
Emekliye taban aylık formülü: En düşük maaş ne kadar olacak? Ne zaman yürürlüğe girecek?
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02:29
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04
Kemal Kılıçdaroğlu, İBB'nin montajlı yalanına göz göre göre çanak tuttu! İftira üzerinden A Haber'i hedef aldı / 12.09.23
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03:28
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05
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası önemli açıklamalarda bulundu / 12.09.23
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02:39
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06
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Atıl araziler tarıma kazandırılacak / 12.09.23
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02:16
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07
Başkan Erdoğan'dan OVP sonrası Türkiye'nin kredi notunun yükseltilmesine: Daha yüksel bir kredi notunu hak edeceğiz
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01:10
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08
CHP’li başkanların rüşvet kavgasında yeni gelişme! Özlem Çerçioğlu ile karşı karşıya gelen Fatih Atay CHP'den istifa edecek / 12.09.23
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01:37
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09
FETÖ esintisi! CHP’li Taşkın’dan tescilli PKK sempatizanı Tanrıkulu’na skandal destek / 12.09.23
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02:14
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