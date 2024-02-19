CHPde Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu arasındaki çekişme sürerken Kemal Kılıçdaroğlu 1 Nisan hamlelerine hız verdi. Özellikle geçtiğimiz hafta peş peşe adımlar atan Kemal Kılıçdaroğlunun ekibi Kurultay süreci ihtimali yüksek olmaya başladı. mesajı verirken Bay Kemal ise yaptığı esnaf ziyaretinde Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz ve Her şey çok güzel olacak yazılarının önünde poz vererek hem Özele hem İmamoğluna subliminal göndermede bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu son hamlesini ise dün yaptı. Yaşananlar sonrası, 1 Nisan sabahı CHP’de, “Yar saçların lüle lüle Özgür sana güle güle” şarkısı söylenebilir... yorumları yapıldı.