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Kemal Kılıçdaroğlu Akbelen'i kaşırken gaf üstüne gaf yaptı; 1921-2021-2019... Güneşe kaçak hat, kürsüye çıkardığı Necla Işık'ın 'başörtüsü' çelişkisi... / 08.08.23

Kemal Kılıçdaroğlu Akbelen'i kaşırken gaf üstüne gaf yaptı; 1921-2021-2019... Güneşe kaçak hat, kürsüye çıkardığı Necla Işık'ın 'başörtüsü' çelişkisi... / 08.08.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Kemal Kılıçdaroğlu Akbelen'i kaşırken gaf üstüne gaf yaptı; 1921-2021-2019... Güneşe kaçak hat, kürsüye çıkardığı Necla Işık'ın 'başörtüsü' çelişkisi... / 08.08.23

Takvim 01:32
02

CHP'li belediye ölüme davetiye çıkardı! Ana isale hattı bomba gibi patladı! Motosikletliyi ve köpeğini havaya fırlattı / 08.08.23

Takvim 01:03
03

Fransa'da senatörlerden Macron'a Afrika mektubu: Paris'in vizyonu çöktü! / 09.08.23

Takvim 00:00
04

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gözdağı! Başkanlığa talip olan Özgür Özel’in memleketinde dikkat çeken atama / 09.08.23

Takvim 02:41
05

Türkiye savunma sanayiinde çağ atladı: 4 şirket dünyada ilk 100'e girdi! / 09.08.23

Takvim 01:20
06

Başkan Erdoğan'dan 14. Büyükelçiler Konferansı'nda önemli açıklamalar / 09.08.23

Takvim 00:00
07

Emeklilikte çifte reform: Ev kadınlarına emeklilik imkanı! Esnafa 5 yıl boyunca prim desteği

Takvim 02:50
08

Nelsson yerine Çin Seddi geliyor! Stoperin Messi'si Galatasaray'da! Şampiyonlar Ligi finali görecek kadro / 08.08.23

Takvim 03:53
09

Selahattin Baki'den transfer çıkarması! Fenerbahçe'ye 25 milyonluk 6 numara! İsmail Kartal'ın hayaliydi / 08.08.23

Takvim 01:59
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