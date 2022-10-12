CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu asılsız iddialarına ABDde devam ediyor. Başörtüsü meselesinde yasa çıkışını yapan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğanın samimiysen anayasa ile güvenceye alalım meydan okumasıyla gol yiyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yediği golü FETÖ taktiği ile çıkarmaya çalıştı. Kılıçdaroğlu daha önce dillendirdiği ve FETÖnün piyasaya sürdüğü, Amerikaya para kaçırıyorlar. Erdoğan Türkiyeden kaçacak yalanını köpürterek TURKEN Vakfını ve Başkan Erdoğanın ailesini hedef aldı.