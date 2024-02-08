Kemal Kılıçdaroğlu kurduğu intikam üssünde 1 Nisanda yapacağı Olağanüstü kurultay çıkışı için tam gaz çalışmalara devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Fondaş İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu niye ortalarda yok, niye seçim yokmuş gibi davranıyor, başarısızlık mı bekliyor ifadeleriyle Kılıçdaroğlu’nu hedef almıştı. İsmail Saymaz’ın sözleri sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve fondaşlarına daldı. “Kurtla kuzuyu yiyip çobanla yas tutanlara…” diyen Kemal Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin -ben dahil- bütün Genel Başkanları, milletin menfaatlerini ve partisinin çıkarlarını kendi canlarından dahi önde tutar ve canlarını bu uğurda santim sakınmazlar” ifadelerini kullandı.