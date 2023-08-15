Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki koltuk savaşı tam gaz devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlunun İmamoğlunu İstanbulda boğma planı tıkır tıkır işlemeye devam ederken, CHP yandaşı Barış Yarkadaş bomba açıklamalarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlunun Ekrem İmamoğlu’na, ‘Kararını ver belediye başkan adayı mısın değil misin? Bu tartışmalar partiyi yoruyor, aday değilsen İstanbul’a bir aday hazırlayacağım. İstanbul’u bu tartışmalara harcatmam’ dediğini açıkladı. Öte yandan Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlunun verdiği mesaj sonrası Ekrem İmamoğlunun yapacağı açıklama ile İBB’yi tekrar kazanmak istediğine ilişkin bir mesaj vereceğini belirtti.