Cumhuriyet Halk Partisinin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğanı hedef alarak savurduğu hakaretler sebebiyle açılan dava kapsamında hakim karşısına çıktı. Özgür Özel, Mansur Yavaş HDP/DEMli Mithat Sancar gibi isimler mahkeme öncesi Safları sıklaştıralım diyerek kendisine destek isteyen Kemal Kılıçdaroğlunun yanında yer alırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun Almanya ziyaretine devam etmesi dikkatlerden kaçmadı. Bu durum 2022nin rövanşı olarak yorumlandı. Öyle ki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun 2022de yargılandığı gün Kemal Kılıçdaroğlu da Almanyadaydı...