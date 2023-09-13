CHPli İBB yönetimindeki İBBde her gün patlak veren sorunların son örneğini A Haber gözler önüne sermişti. A Haber muhabiri Mehmet Karataş kameramanı Hüseyin Koçak’la vatandaşların şikayetlerini yerinde incelerken İBB yetkililerinin engellemelerine maruz kalmış ve bununla sınırlı kalmayarak kırpılan görüntülerle Murat Ongun, A Habere iftira atmıştı. Canlı yayında Ongunun yalanları tek tek çürütülürken, skandallarla gündemden düşmeyen Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından göz göre göre montajlı yalana çanak tuttu.