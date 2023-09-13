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Kemal Kılıçdaroğlu, İBB'nin montajlı yalanına göz göre göre çanak tuttu! İftira üzerinden A Haber'i hedef aldı / 12.09.23

Kemal Kılıçdaroğlu, İBB'nin montajlı yalanına göz göre göre çanak tuttu! İftira üzerinden A Haber'i hedef aldı / 12.09.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Kemal Kılıçdaroğlu, İBB'nin montajlı yalanına göz göre göre çanak tuttu! İftira üzerinden A Haber'i hedef aldı / 12.09.23

Takvim 03:28
02

İş öğrenen gence ayda 12.542 TL: İşbaşı eğitim programında ödemeler arttı! Kimler, nasıl yararlanacak?

Takvim 02:18
03

Emekliye taban aylık formülü: En düşük maaş ne kadar olacak? Ne zaman yürürlüğe girecek?

Takvim 02:29
04

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası önemli açıklamalarda bulundu / 12.09.23

Takvim 02:39
05

Kemal bey onlar da senden vazgeçti! Güvendiği ülkelerden ağır darbe: Kemal bey hataydı / 13.09.23

Takvim 00:37
06

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Atıl araziler tarıma kazandırılacak / 12.09.23

Takvim 02:16
07

Başkan Erdoğan'dan OVP sonrası Türkiye'nin kredi notunun yükseltilmesine: Daha yüksel bir kredi notunu hak edeceğiz

Takvim 01:10
08

CHP’li başkanların rüşvet kavgasında yeni gelişme! Özlem Çerçioğlu ile karşı karşıya gelen Fatih Atay CHP'den istifa edecek / 12.09.23

Takvim 01:37
09

FETÖ esintisi! CHP’li Taşkın’dan tescilli PKK sempatizanı Tanrıkulu’na skandal destek / 12.09.23

Takvim 02:14
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