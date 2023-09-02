Seçimde ağır yenilgi alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu istifa seslerine kulağına tıkadı. Değişim çıkışı yaparak kendisine bayrak açan Ekrem İmamoğlunun rotayı tekrar İBBye kırmasının ardından daha da rahatlayan Kemal Kılıçdaroğlu ilçe başkanlarını fırçaladı. Partide görev alan isimlerin partinin geçmişini bile bilmediğini itiraf eden Kemal Kılıçdaroğlu, Okuma kültürünü partide oturtmamız lazım. Kendi bastığımız kitapçıkları okumuyorsunuz. Partinin tarihini de iyi bilmemiz lazım. Eski dönemlerine hâkim olmamız lazım. Bir milletvekili çıkıp ‘CHP şu tarihte cami yıktı’ dediğinde o dönemi doğru anlatamadığınız için bu gibi şeyler üstümüze kalıyor. dedi.