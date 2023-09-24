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Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'na girişti! DP'li Cemal Enginyurt'tan olay sözler / 23.09.23

Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'na girişti! DP'li Cemal Enginyurt'tan olay sözler / 23.09.23

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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01

Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'na girişti! DP'li Cemal Enginyurt'tan olay sözler / 23.09.23

Takvim 01:12
02

Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı 11 resmi maçta 16 futbolcu skora katkı verdi / 24.09.23

Takvim 02:04
03

İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandıracak yasa! Düşük ve uzun vadeli taksitler: Binalar taşınacak şehir rahatlayacak / 24.09.23

Takvim 02:39
04

Emekliye üç formüllü zam! 17 milyon emekliye ara zam için düğmeye basıldı | Masadaki 3 formül için bakanlar bu hafta toplanacak

Takvim 03:02
05

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Türkevi'nde önemli açıklamalar / 24.09.23

Takvim 02:55
06

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı! Sınıf geçmede yeni düzenleme: Türkçe dersi için baraj geldi! Uzman öğretmenlik için yeni formül... / 24.09.23

Takvim 01:38
07

Az primle 5 yıl erken emekli olmak mümkün olacak! Kimler için gün şartı düşecek? Ne zaman hayata geçecek?

Takvim 02:19
08

Türkiye düşmanı Bob Menendez'den rüşvet skandalı! 400 bin dolar değerindeki külçe altını cebe indirmiş / 22.09.23

Takvim 01:42
09

CHP İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in zehir zemberek açıklamalarına neden sessiz? Kemal Kılıçdaroğlu at pazarlığının farkında mı? / 22.09.23

Takvim 02:24
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