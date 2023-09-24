Genel seçimlerin ardından CHP ile İYİ Parti arasında patlayan kavga yerel seçimlere giderken daha da hararetleniyor. Bir yandan ittifak dağıldı çıkışları yapılırken diğer yandan pazarlık için açık kapılar bırakılıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İzmir için adayını duyururken küçük ortak Demokrat Partili Cemal Enginyurttan olay bir çıkış geldi. Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra CHP yandaşı medyaya konuşan Cemal Enginyurt Akşenerin pazarlık yaptığını belirterek hem Meral Akşenere hem de Ekrem İmamoğluna salladı.