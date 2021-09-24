"Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili çok can alıcı bir dosya var" diyen Mine Kırıkkanat'ı kim piyasaya sürdü? / 24.09.21

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CHP cephesindeki adaylık yarışı öyle kızıştı ki karşılıklı hamleler, kumpaslar hatta kaset iddiaları gündemi meşgul etmeye başladı. Son olarak Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat, "Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında çok kapsamlı bir dosya var. Çok can alıcı, çok yıkıcı bir dosya var basının elinde. Benim elimde de var ama söyleyemem." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na olası bir operasyonun sinyalini verdi. Kırıkkanat'ın bu açıklaması, "Kılıçdaroğlu'na operasyon için düğmeye mi basıldı? CHP içinde nasıl bir pazarlık dönüyor? Kaset tehdidi ne anlama geliyor? Kırıkkanat'ı Kılıçdaroğlu'nun hangi rakibi piyasaya sürdü?" sorularını da beraberinde getirdi.