Kaos, kavga ve küçük hesaplaşmalara sahne olan 6lı masanın 9.5 saat süren 10. toplantısında da aday çıkmadı. Kılıçdaroğlunun liderlere aday masadan olsun çağrısında bulunduğu kulislerde konulurken bu çağrıya Gültekin Uysal ve Temel Karamollaoğlunun destek verdiği, Davutoğlu - Babacan ikilisinin sessiz kaldığı, Meral Akşenerin de itiraz etmediği iddia edildi. Öte yandan CHPli Barış Yarkadaş genel eğilimin Kemal Kılıçdaroğlunun adaylığına döndüğünü söyledi. Yarkadaş, toplantı sonrası CHP liderinin ilk iş olarak İstanbula hareket ettiğini Ekrem İmamoğlu ile özel bir görüşme yapacağını sözlerine ekledi.