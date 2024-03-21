Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğluna yakın isimlerin başrolünde yer aldığı şaibeli para sayma görüntüleri Türkiyenin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Ekrem İmamoğluna yakın isimler verdikleri ifadelerle ihaleyi Canan Kaftancıoğluna yıkmaya çalışırken bomba bir gelişme yaşandı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun ortaya çıkan görüntülerden rahatsız olduğu öğrenildi. Gazeteci Emin Pazarcı A Haber ekranlarında Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü açıkladı. Pazarcı, Kılıçdaroğlu kırgın ve kızgın ifadelerini kullandı.