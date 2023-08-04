Cumhuriyet Halk Partisinde seçimin ardından başlayan değişim kavgası boyut kazanarak devam ediyor. İstifa ve değişim çağrılarına kulak tıkayan Kemal Kılıçdaroğlu faturayı yine fondaş medyaya kesti. Daha önce Ekremci Halk TVye maddi desteği sonlandıran Kemal Kılıçdaroğlu kendisine yöneltilen Halkın yüzde 80’i, partililerin de yüzde 68’i değişim istiyor, halkı duymuyor musunuz? sorusuna, Bu tür talepler yoktu, bir hafta içerisinde basının gündeme taşıması ile bu tartışmalar başladı şeklinde yanıt verdi. Kılıçdaroğlunun bu çıkışı Halk TVnin ardından hedef Sözcü TV ve Cumhuriyet mi? sorusunu akıllara getirdi.