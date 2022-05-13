Kemal Kılıçdaroğlu yine haddini aştı! Kaftancıoğlu kararı sonrası Başkan Erdoğan'a hakaret etti / 12.05.22

Yargıtay 3üncü Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğluna, sosyal medya paylaşımları nedeniyle kamu görevlisine hakaret, Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlarından verilen toplam 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onamıştı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlunun hapis cezasının onanmasının ardından yaptığı basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğana hakaretler savurdu. Ayrıca CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Canan Kaftancıoğluna verilen hapis cezası kararı sonrası Başkan Erdoğanı hedef alarak skandal sözler kullandı. Yargının verdiği kararı Erdoğana bağlayan Altay, Dünya böylesini daha önce Hitler döneminde gördü. şeklinde ifadeleri kullandı.