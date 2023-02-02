6lı koalisyonun aday belirleyememesine ve ortaya koydukları beceriksizliğe dikkat çeken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bay Kemal ifadesini sahiplenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğluna ince bir gönderme yaptı. Erdoğan, Madem Bay Kemal ifadesini sevdi, öyleyse kendisine bundan sonra kullanabileceği yeni sloganını da vereyim: Bay Bay Kemal. ifadelerini kullandı. Daha sonra Başkan Erdoğana yanıt vermeye çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu paylaştığı film sahnesi ile adeta rezil oldu. Kılıçdaroğlu, Organize İşler filminden Bye bye happiness ifadelerinin geçtiği ve dolandırıcı çetesinin yer aldığı sahneyi paylaştı. Sahnedeki 7 kişi yuvarlak masa etrafında ve altından ortaklık yapan 6+1li koalisyonu hatırlatırken bu paylaşım Kemal Kılıçdaroğluna ajansın attığı kazık olarak yorumlandı.