CHPnin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti yönetimini topa tuttu. Başkan Erdoğanın şaibeli kurultay iddialarıyla ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özeli eleştiren Kılıçdaroğlu, Sükut ikrardan gelir o zaman başka bir şey var demektir burada. dedi. Sırlarını paylaştığı arkadaşlarının kendisini hançerlediğini bir kez daha dile getiren Kılıçdaroğlu, CHPdeki adaylık tartışmalarına ilişkin safını da belli etti. ABB Başkanı Mansur Yavaşla aynı doğrultuda açıklamalar yapan CHPnin eski Genel Başkanı, Daha uzun süre var cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine. Niye acele ediyoruz? değerlendirmesinde bulundu.