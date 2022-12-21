Kemal Kılıçdaroğlundan Ekrem İmamoğluna saksı muamelesi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun mağduriyet algısıyla Kemal Kılıçdaroğluna çektiği operasyonun yankıları sürerken flaş bir gelişme yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Grup toplantısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunu da davet etti. Ekrem İmamoğlu dün sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, I speech kürsü ifadeleriyle bugün konuşma yapacağının sinyalini verirken büyük bir şok yaşadı. Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı uzun konuşmanın ardından Bay Kemali bekleyin diyerek konuşmasını sonlandırdı ve İmamoğluna söz hakkı vermedi. Bu durum İmamoğluna yakın isimler tarafından eleştirilirken Oda TVnin sahibi Soner Yalçın da İstanbul’dan saksı olması için mi çağırdı? ifadeleriyle Kılıçdaroğluna yüklendi.