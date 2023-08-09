CHPdeki koltuk kavgası her geçen gün şiddetleniyor. Değişim çağrıları yapan Ekrem İmamoğlu ve Zoom cuntasının ifşası sonrasında değişim tartışması her geçen gün alevlenerek parti içindeki kaosu artırdı. İmamoğlu, yaptığı açıklamalarla Kemal Kılıçdaroğlunun koltuğuna göz diktiğini açıkça gösterdi. Her fırsatta İstanbulu işaret ederek İşine bak mesajı veren Kemal Kılıçdaroğluna CHP Grup Başkanı Özgür Özelden de bir darbe geldi. Özel, kendisinin genel başkanlığa aday olduğunu Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim. Bu genel başkanlıksa da genel başkanlık. diyerek duyurmuştu. Kılıdaçdaroğlundan ise hamle gecikmedi. Özel’in memleketi Manisa’da, il yönetimine Genel Merkez tarafından atama yapıldı. CHP kulislerine göre Manisa’da gerçekleşen bu değişim siyasi olarak sembolik bir önem taşıyor. İşte detaylar...