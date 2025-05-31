Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şaibeli kurultay iddiasına ilişkin yaşanan tartışmaların ardından sessizliğini bozdu. Can güvenliğime yönelik açık tehditler alıyorum. diyen Kılıçdaroğlu, Ekremcileri bombaladı. Kılıçdaroğlu, Sizden korkan sizden namerttir. dedi. CHP içinde kendisine karşı düşmanlık besleyenlere sert çıkan Kılıçdaroğlu, Benden bir mesaj bekleyen herkese buradan açıkça sesleniyorum, herkes bilsin ki bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harem-i ismetinde boğmaya muktediriz. ifadelerini kullandı.