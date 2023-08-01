28 Mayıs seçimlerinden sonra suların durulmadığı 8li koalisyonda her gün yeni bir kriz baş gösteriyor. Seçimlerde CHP listelerinden vurgun yapan küçük ortaklar da Kemal Kılıçdaroğlunu sattı. Hatırlanacağı üzere Meral Akşener, CHP ile yaptığı ortaklıktan pişman olduğunu itiraf etmiş, Önce biz bu parti seçime girebilsin diye CHPden 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. ifadelerini kullanmıştı. Son olarak ise bu kervana Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da katıldı. Bir programda konuşan Davutoğlu, “En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti” diyerek “Her şeyi denedim. İYİ Parti’ye teklif götürdüm, ‘Bu sağ seçmen CHP’ye oy vermez beraber olalım’ dedim. Kimse bizim oportünist bir tavır sergilediğimizi söyleyemez” açıklamasında bulundu.