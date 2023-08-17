Kemal Kılıçdaroğlunu koltuktan kaldıramayacağını anlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu rotayı tekrar İstanbula kırdı. Ekrem İmamoğlunun İstanbul için yola çıkıyorum açıklamasının ardından sözde anketçiler yine algıya başladı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Kemal Kılıçdaroğlunu yüzde 55in üzerinde oy oranıyla seçimin galibi gösteren Aksoy Araştırma bu kez İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunu şişirmeye başladı. Aksoy Araştırmanın anket sonucuna İYİ Partiden itiraz geldi. Şehit yakınını ettiği küfürle hatırlanan İYİ Partili Lütfü Türkkan, Kılıçdaroğlu’nu yüzde 60 ile seçimin mutlak galibi ilan eden sözde anketçiler yine görev başında. ifadelerini kullandı.