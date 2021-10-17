Kemal Kılıçdaroğlu'nun 18 Ekim'i işaret ederek mafyavari söylemlerine sert tepki! "Hakkında işlem yapılmalı" / 16.10.21

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir videomesaj yayımlayarak adeta mafyavari söylemlerle bürokratları hedef göstererek ve 18 Ekim'i işaret etti. Skandal açıklamaların ardından A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan 18 Ekim'e yönelik açıklamaları nedeniyle Kılıçdaroğlu için işlem yapılması gerektiğini vurguladı.