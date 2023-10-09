CHPde koltuk savaşının gölgesinde süren delege savaşları tam gaz devam etti. CHPnin İstanbul İl Başkanı bugün düzenlenen 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde Kemal Kılıçdaroğlunun adayı Cemal Canpolat, değişim diyen Ekrem İmamoğlunu yerden yere vurdu. Ekrem İmamoğlunun liyakat yalanını deşifre eden Canpolat, CHP delegelerini, size oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum ifadelerini kullandı. Tüm bu yaşananların ardından kongre çıkışı Ekrem İmamoğlu küplere bindi. Salondan tepki göstererek ayrılan İmamoğlu, Allahım, Yarrabim ya şov gibiydi. Rezil olduk ya dedi. Dışarda da tepkisini sürdüren İmamoğlu, Çok çirkinleştirdiler, çok yalan konuştular, çok kötülük yaşattılar bize. diye konuştu.