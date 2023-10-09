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Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı Cemal Canpolat'tan salvo yiyen Ekrem İmamoğlu küplere bindi: Bu neydi ayıp ya, rezil olduk / 09.10.23

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı Cemal Canpolat'tan salvo yiyen Ekrem İmamoğlu küplere bindi: Bu neydi ayıp ya, rezil olduk / 09.10.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı Cemal Canpolat'tan salvo yiyen Ekrem İmamoğlu küplere bindi: Bu neydi ayıp ya, rezil olduk / 09.10.23

Takvim 02:31
02

Cumhuriyet tarihinde ilk! Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı / 08.10.23

Takvim 18:15
03

CHP İstanbul il kongresinde kavga! Ekrem İmamoğlu'nun kameralar karşısında fırçaladığı Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren kürsüden inmek zorunda kaldı / 08.10.23

Takvim 00:51
04

Bir gece ansızın! MSB duyurdu: 6 yer imha edildi / 09.10.23

Takvim 00:00
05

Cimbom'un hocası Okan Buruk, Fatih Terim ve Şenol Güneş gibi isimleri de geride bıraktı! En iyi puan ortalaması yakalayan teknik adam olmayı başardı / 09.10.23

Takvim 01:20
06

Kira sorununa kalıcı çözüm! GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu kamu-özel sektör modelinin detaylarını anlattı: Gelirin yüzde 30'una kiralık konut...

Takvim 02:38
07

Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem: Emekli ikramiyesi / 09.10.23

Takvim 01:43
08

Örnek davranış! O ünlü oyuncular aile yapımıza ters gelen proje teklifini elinin tersi ile itti / 09.10.23

Takvim 03:43
09

CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nde olaylar olaylar! İmamoğlu yanlısı 'değişim'ciler Canan Kaftancıoğlu saniyelerce yuhaladı / 08.10.23

Takvim 01:52
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