6lı koalisyon İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşenerin başlattığı kriz sonrası cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı. Kılıçdaroğlunun adaylığını ilan etmesinin ardından milleti hedef alan 6lının şakşakçıları sosyal medyada tehditlere başladı. CHP yandaşı Şirin Payzın ve TİPli Ahmet Şıkın ardından CHPli oyuncu Yunus Günçe de yaptığı paylaşımlarla adeta kin kustu. 6lı koalisyonun üyelerinden Gelecek Partisinin kurucularından Yusuf Ziya Özcan da, “Size bundan böyle yaşama hakkı yok, hesap verme zamanınız yaklaşıyor.” diyerek hükümete tehditler savurdu.