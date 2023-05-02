14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala 7li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı için kafasındaki havacılık ve uzay projesini duyurdu. Projeyi ABD menşeili bir vereceğini açıklayan Kılıçaroğlunun planın arkasında CIA izi görüldü. Sierra Nevada isimli şirketin, ABDnin Libya ve Suriyede gerçekleştirdiği özel operasyonlar için destek verdiği ortaya çıktı. Yaşanan tartışmaları köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Kılıçdaroğlunun projesini 90ların karanlık koalisyon yıllarındaki anahtar vaatlerine benzetti. Kaplan, ittifakın Batı emperyalizmine vermeyi vaat ettiği anahtarın sadece Atatürk Havalimanınki değil. MİTten Emniyete, TSKdan Merkez Bankasına kritik kurumları da içerdiğini yazdı.