Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Atatürk Havalimanı' çarkı! 2018'deki sözleri tekrardan gündem oldu: Millet bahçesi bizim projemiz / 16.05.22

Atatürk Havalimanına yapılacak olan Millet Bahçesi üzerinden kirli bir provokasyona imza atan CHPnin şovu yine kısa sürdü. Sözde doğa katliamı diye ortalığı galeyana getirmeye çalışan Kılıçdaroğlu, Bu işte bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir. O makinelerin müteahhiti; sana ise özel ilgi göstereceğiz diye tweet attı. Bu sözleri sonrası Kılıçdaroğlunun 2018de söyledikleri tekrardan gündeme geldi. Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanını yeşil alan yapılması bizim projemizdi, bizim telefonlarımızı dinleyip aldılar demişti. İşte Kılıçdaroğlunun çarkları...