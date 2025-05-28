CHP’nin şaibeli kurultayının iptal edilme ve mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP liderliği koltuğuna oturma ihtimali konuşulmaya başlandı. İBB soruşturmalarında adı Medya A.Ş tarafından fonlanan isimler arasında yer alan Nevşin Mengü’nün Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki açıklamaları ve İmamoğlu’na yakın isimlerin hakaretleri parti içini karıştırmıştı. Kılıçdaroğlu’na yakın vekiller peş peşe tepkilerini göstermişti. Konuyla ilgili takvim.com.tr’ye özel açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Nevşin Mengü gazetecilik kisvesi altında ahlaksızlık yapmıştır. Aldığı menfaatlerin karşılığını veriyor. Bundan ötürü zaten hem Nevşin Mengü hem ona benzer güdülenmiş kişilerle ilgili yasal gereği elbette yapılacaktır. dedi.