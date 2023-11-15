Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra 13 yıllık genel başkanlık koltuğunu Ekrem İmamoğlunun tavşan adayı Özgür Özele kaptıran Kemal Kılıçdaroğlunun ofis açma hamlesi siyaset kulislerini hareketlendirdi. Takvim.com.tr söz konusu hareketi ilk günden bu yana Ekremden intikam alma diye manşetlerine taşıdı. Takvim.com.tryi doğrulayan açıklamalar ise CHP yandaşı gazetecilerden geldi. Soner Yalçın Kılıçdaroğluna kurnaz diyerek Ekrem İmamoğlu aleyhinde çalışacağını söylerken Fatih Altaylı CHPyi karıştıracak. Yerel seçimlerin kazanılmaması için uğraşacak ifadelerini kullandı. Altaylının bir diğer dikkat çektiği konu ise ofisin nasıl tutulduğu. Altaylı Çankaya’da bir ofis kiralayacaksın. Burayı dayayıp döşeyeceksin. Sekreterya, gelen-giden, çay, kahve. Birinin bu çarkı döndürüyor, para pompalıyor olması lazım. Eğer öyleyse orada bir numara vardır” şeklinde konuştu.