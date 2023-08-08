CHPde koltuk kavgası İstanbul üzerinden sürüyor! İstanbulun kaybedileceğini bilen Kılıçdaroğlu, İmamoğlunu tekrar İBBye aday göstererek siyasetten silmeyi düşünüyor. Takvim.com.trnin daha önce gündeme getirdiği bu planı CHP yandaşı İsmail Saymaz da gördü. İsmail Saymaz, Benim gördüğüm kadarıyla CHPde bir eğilim var. İmamoğlundan kurtulmak için İstanbulu vermeye hazırlar. İmamoğlu aday olsun kaybetsin biz de kurtulalım bakışı egemen. Bu bakışla İmamoğlu İstanbulu zaten kazanamaz. ifadelerini kullandı.