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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu boğma planı işliyor! CHP yandaşı İsmail Saymaz bile gördü: İstanbul'u kaybetmeye hazırlar... / 08.08.23

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu boğma planı işliyor! CHP yandaşı İsmail Saymaz bile gördü: İstanbul'u kaybetmeye hazırlar... / 08.08.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu boğma planı işliyor! CHP yandaşı İsmail Saymaz bile gördü: İstanbul'u kaybetmeye hazırlar... / 08.08.23

Takvim 00:26
02

İstanbul'da ulaşıma yüzde 51,52 zam! Taksi, minibüs, okul servisi... Hepsi değişti! / 08.08.23

Takvim 01:00
03

Fahiş site aidatına yasal düzenleme geliyor! Sertifikalı yönetici, artış sınırlaması, sıkı denetleme...

Takvim 00:37
04

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan OVP açıklaması: Perspektifimiz tek haneli enflasyon

Takvim 00:33
05

Nijer'de askeri yönetim yeni Başbakan atadı! Fransa kovuldu, ABD ilk teması kurdu... Sömürgecilere ay yıldızlı cevap / 08.08.23

Takvim 00:46
06

Talimat Kılıçdaroğlu'ndan uygulama Eren Erdem'den! CHP'den vekillere 'bildirili' baskı: Konuşma, yorumlama, paylaşma... / 08.08.23

Takvim 03:57
07

İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'na karşı taarruza kalktı 26 Ağustos kulisleri patladı! Akşener, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurup 'İP'leri koparacak / 08.08.23

Takvim 04:05
08

Başkan Erdoğan'dan muhalefete Akbelen mesajı: Çevreci görünümlü marjinallere aldırmıyoruz! / 08.08.23

Takvim 00:00
09

Barış diplomasisi! Dünya Putin görüşmesini bekliyor: Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da / 08.08.23

Takvim 03:28
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