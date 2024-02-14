Cumhuriyet Halk Partisinde Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki güç savaşı sürerken eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise geri dönüş için 1 Nisanı bekliyor. CHPdeki savaş özellikle aday belirleme üzerinden yaşanıyor. Kemal Kılıçdaroğluna yakınlığıyla bilinen İmambakır Üküş ise yaşanan kavgaya dikkat çekerek CHP yönetimini eleştirdi. Genel merkezin süreci yönetemediğini söyleyen İmambakır Üküş, Olumlu bir sınav vermediler dedi. Özellikle İmamoğluna yakın isimlerin Kılıçdaroğlunu hedef almasına da tepki gösteren Üküş, Kılıçdaroğlu’nu ofis açmakla eleştirenler şimdi Kılıçdaroğlunu meydanlara çıkmamakla eleştiriyor dedi.