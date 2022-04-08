Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefinde bu kez Et ve Süt Kurumu var! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yanıt verdi / 07.04.22

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu giriştiği zorbalıklara bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Devlet kurumlarını hedef alan ve çeşitli tehditler savuran Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun hedefinde bu kez Et ve Süt Kurumu var. Son olarak Merkez Bankası, TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığının kapısına dayanan Kemal Kılıçdaroğlu yarın da Et ve Süt Kurumunun kapısına dayanacağını söyledi. Katıldığı yayında Et ve Süt Kurumunda ucuz et satışına başlandığını duyuran Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kılıçdaroğlunun paylaşımına da tepki gösterdi. Kiriçci, Kılıçdaroğlunun bu tavrı alışkanlık haline geldi. dedi.