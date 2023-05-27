8’li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir skandala imza attı. Vatandaşların kişisel verilerinin korunmasını hiçe sayarak, bankalar yoluyla almış olduğu numaralara kredi kartları borçlarını çözeceğini söylediği bir kısa mesaj gönderdi. Büyük tepkilere neden olan skandal olay sonrası Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bir vatandaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adalet yürüyüşü diye şımarıklık yapanlar, suç işlememeyi de öğreneceklerdir” ifadelerini kullandı.