Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası boyunca AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğanı hedef alan kirli ve iftira dolu bir siyaset dili kullanmaktan çekinmedi. Ancak Kılıçdaroğlunun kişisel geçmişinde birçok skandal yer alıyor. SSK Genel Müdürü olduğu dönemde aile üyelerine yaptığı sigorta oyunu ve sülale torpili peşini bırakmıyor. Kılıçdaroğlu son olarak, torununun küçük yaşta sigortalı yapılması skandalının suçunu, kızının ve damadının üzerine atarak kurtulmaya çalışmıştı. Yaşanan bu utanç verici olay sonrası Kılıçdaroğlunun Kull hakkı yemem sözleri tekrar gündeme geldi.