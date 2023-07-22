CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün katıldığı yayında Osmangazi Köprüsü üzerinden asılsız iddialarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğluna yanıt Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’dan geldi. Uraloğlu, “Öncelikle belirtmeliyiz ki, ana muhalefet liderinin dile getirdiği rakamların hiçbiri doğru değildir. dedi. Uraloğlu ayrıca Başkan Erdoğan karşısında hezimete uğrayan Kılıçdaroğlu’na tavsiyede bulunarak suni gündem oluşturma stratejisinin akıntıya kürek çekmek gibi beyhude bir yaklaşım olduğunu belirtti.