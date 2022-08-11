Kemal Kılıçdaroğlunun Bizim elimizdeki bilgiler YSKda yok sözleri ile yaptığı seçmenleri fişliyoruz itirafı sonrası İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada Kılıçdaroğlunun YSKda olmayan ancak kendilerinde bulunduğunu iddia ettiği bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerekmektedir. Aksi takdirde, kişisel verilerin mevzuata aykırı temin edilmesinden ötürü Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulacaktır ifadelerine yer verildi. Öte yandan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Kılıçdaroğlunun skandal sözlerini hukuki zemine oturtma girişiminde bulunarak AK Partiyi hedef aldı. Öztrakın bu hamlesine AK Parti Sözcü Ömer Çelikten çok net bir cevap geldi. Çelik, Kılıçdaroğlunun YSK’da olmayan verilere sahibiz şeklindeki çok sorunlu ifadesini millete izah etmesi gerektiğinin altını çizdi.