7li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlunun 14 Mayısta Başkan Recep Tayyip Erdoğandan 2.5 milyon oy fark yemesinin ardından bir isim yeniden akıllara geldi. O isim Kılıçdaroğlunun büyük vaatlerle Endüstri 4.0 danışmanı olarak duyurduğu ABDli Jeremy Rifkin... Rifkin uzaktan bağlantıyla katıldığı program sonrası bir daha ortalarda gözükmemişti. CHPliler seçimlerden sonra Jeremy Rifkin nerede? sorusunu sorarken bomba bir detay daha ortaya çıktı. Rifkinin menajerlik ajansı üzerinden parasını veren herkese telekonferans yoluyla konuşma yaptığı öğrenildi. Kılıçdaroğlunun anlaşmasının da 20 dakikalık Zoom toplantısı olduğu ortaya çıktı.