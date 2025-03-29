Yüz Numaralı Adam, Doktor Civanım, Hababam Sınıfı, Tokatçı, Yedi Bela Hüsnü, Tarzan Rıfkı, Postacı, Atla Gel Şaban ve daha nicesi... Yeşilçamın efsane isimlerinden Kemal Sunal, yer aldığı filmler ve canlandırdığı karakterlerle Türk Sinemasına adını altın harflerle yazdırdı. Canlandırdığı saf, şanslı ve iyi yürekli karakterlerle milyonların yüzünü güldüren usta sanatçı, kariyeri boyunca Fatma Girik, Bahar Öztan, Meral Zeren, Tarık Akan, Halit Akçatepe, Münir Özkul gibi birçok başarılı isimle çalıştı. Kemal Sunal ile Postacı ve Japon İşi gibi filmlerde başrolü üstlendiği Fatma Girik hakkındaki bir gerçek ise duyanları şaşkına çevirdi. Kemal Sunalın sevilen filmi Kılıbıktaki rol arkadaşının Fatma Girikin kardeşi olduğu ortaya çıktı.