CHPdeki değişim savaşının İstanbul ayağında tansiyon bir hayli yüksek. Kurultaya en çok delege gönderen megakentte değişimciler ile genel merkezciler arasındaki yarışı genel merkezcilerin önde götürdüğü öğrenildi. Öte yandan Kılıçdaroğlu yanlısı Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, değişimci İmamoğlunu yaylım ateşine tuttu. CHPli İBB Başkanını CHP’nin hiçbir geleneğini, kültürünü bilmiyorlar diyerek hedef alan İlgezdi, Ben bu değişim olayını Sayın Ekrem İmamoğluna Belediye Başkanları Toplantısı’nda sordum. Dedim ki, ‘Bana şu değişimi anlat.’, dedi ki, ‘Ben bilmiyorum’. Değişimin ne olduğunu bilmeden, sen hangi değişimden bahsediyorsun? Neyin değişimi? Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin kariyer yapma yeri değildir dedi.