CHPde Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu arasındaki çekişme sürerken Kemal Kılıçdaroğlu 1 Nisan hamlelerine hız verdi. Kemalciler sahaya inerek Ekrem İmamoğluna kaybettirmek için saha çalışmalarına başladı. İstanbul’un birçok ilçesinde Kemal Kılıçdaroğlu Gönüllüleri tarafından binlerce afişin şehrin dört bir yanına asıldığı görüldü. Afişlerde ”Seni sırtından hançerleyenlere oy yok. Kılıçdaroğlu Gönüllüleri yazdığı görüldü. Öte yandan TAKVİM günler öncesinden Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHPdeki kaosu körükleyeceğini ‘TELE-KRİZ’ başlığıyla okuyucularına aktarmıştı. İşte tüm detaylar...