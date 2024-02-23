Kemalciler 1 Nisan hazırlıkları kapsamında Ekrem İmamoğluna karşı harekete geçti. Kılıçdaroğluna yakınlığıyla bilinen eski CHP PM Üyesi Ferihan Karasu kurultay sürecinde Ekremciler tarafından kurulan delege borsasını ifşa etti. Karasu, CHP Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi bir isim, il kongresi ve kurultayda delegelere para verdi. Elimde ses kaydı var dedi. Delegelere para veren ismin ise CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mehmet Arslan olduğu ortaya çıktı. Bu bağlamda TAKVİM, İmamoğlu ve değişim avanesinin kurultay sürecinde Kılıçdaroğluna karşı kurduğu delege borsasını, kişi başı 10 bin dolara varan ödemeleri sizler için derledi.