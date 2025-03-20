İBBye yönelik yolsuzluk ve terörle iltisaklı suçlar çerçevesinde yürütülen soruşturma kapsamında 100den fazla isim hakkında gözaltı kararı verildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da PKK/KCK terör örgütüne yardım suçlamasıyla gözaltına alındı. Terör soruşturmasına sebep olan Kent Uzlaşısı kapsamında CHP-DEM-Kandil-Brüksel hattında yürütülen kirli pazarlıkların bir yıl öncesinden sosyal medyada ifşa edildiği biliniyor. İddialar arasında İstanbul seçimleri için 100 milyon doları aşan bir para trafiği, Avrupa ve Kandil bağlantılı gizli görüşmeler ve DEM Parti üzerinden yürütülen siyasi pazarlıklar bulunuyor. Peki terör örgütü yöneticilerinin bizzat yön verdiği bu süreçte hangi pazarlıklar yapıldı, 1 yıl önce sosyal medyada hangi iddialar gündeme geldi?