Kahramanmaraş merkez üslü depremlerin ardından Türkiyede gündem kentsel dönüşüm ve deprem hazırlıkları oldu. Deprem bölgesinde enkaz üzerinde siyaset yaparak rant peşinde koşan muhalefetin kentsel dönüşüm projelerini engellemek için türlü organizasyonlar yaptığı ortaya çıkarken, CHPli belediyelerin kendi içerisinde de deprem hazırlığı yapmadığı görüldü. CHPli Adalar Belediyesinde düzenlenen deprem panelinde konuşan CHPli eski yönetici Arif Aydın, 15 yıldır yerelde iktidarız. Son 4 yıldır Büyükşehir Belediyesinde ve Adalarda da iktidarız. Belediye Binamız riski yapı ama onu yıkıp yapmamışız. İğneyi önce kendimize batırmalıyız eleştirisi yapınca CHPli vekil Haluk Eyidoğan tarafından sözü kesildi. Ardından söz alan bir başka vatandaş da belediyeye tepki göstererek Bu ruhsatları kim veriyor. Adalarda bina yapılıyor İmar Müdürlüğünden bir görevli de gelip denetim yapmıyor dedi.