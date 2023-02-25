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Kentsel dönüşüme takoz oldular kendi bölgelerine de çivi çakmadılar! Adalar Belediyesi'ndeki deprem panelinde CHP'yi eleştiren eski yöneticinin mikrofonu alındı / 24.02.23

Kentsel dönüşüme takoz oldular kendi bölgelerine de çivi çakmadılar! Adalar Belediyesi'ndeki deprem panelinde CHP'yi eleştiren eski yöneticinin mikrofonu alındı / 24.02.23

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kentsel dönüşüme takoz oldular kendi bölgelerine de çivi çakmadılar! Adalar Belediyesi'ndeki deprem panelinde CHP'yi eleştiren eski yöneticinin mikrofonu alındı / 24.02.23

Takvim 01:32
02

"99 depreminde yağma yoktu" diyen İYİ Partili Koray Aydın'a tepkiler sürüyor: Polislere çizme giydirdiği kareler ortaya çıktı / 24.02.23

Takvim 01:32
03

Başkan Erdoğan Nobel’e aday! / 24.02.23

Takvim 00:52
04

Refakatsiz kaç depremzede çocuk var? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık A Haber canlı yayınında açıkladı / 24.02.23

Takvim 01:35
05

Sigorta fırsatçılarının risk yalanı! Asrın felaketi sonrası şikayet yağıyor / 25.02.23

Takvim 01:05
06

Bakan Murat Kurum A Haber'de duyurdu! Demografik yapılara uygun şehirler inşa edilecek: 10 bin yuva için ilk kazma vuruldu / 24.02.23

Takvim 01:05
07

Deprem sonrası sosyal medyada yalan ağı! Babala, Ekşisözlük, 23 Derece, Oğuzhan Uğur ve daha nicesi... Teyitsiz bilgilerle kışkırttılar devleti hedef aldılar / 24.02.23

Takvim 03:32
08

Asrın felaketinde ölü sayısı 44 bin 218'e yükseldi! Kahramanmaraş merkezli depremlerde acı haber / 25.02.23

Takvim 02:43
09

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan deprem bölgesine şebeke suyu uyarısı: "İçme suyu olarak kullanmayın!" / 25.02.23

Takvim 02:49
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