Göreve geldiği 2019dan bu yana engelleniyoruz yalanına sığınıp, PR belediyeciliği yaparak İstanbulluyu hizmet fakiri eden CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, aklınca hükümetin hayata geçirdiği millet bahçelerini hedef alarak prototip gibi yakıştırmasında bulundu. İmamoğlunun yurdun dört bir yanına değer katan sembollerden biri olan millet bahçelerini hedef alması tepkileri beraberinde getirirken akıllara CHPli İBB eliyle yapılan dikey bahçe ve çınar ağacı katliamları geldi. Ekrem İmamoğlu, seçimden önce vaat ettiği yaşam vadisi projelerini yerine getiremediği gibi AK Parti döneminde yapımı tamamlanan Kemerburgaz Kent Ormanı projesine de çökmüştü.