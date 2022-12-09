Seçimlere sayılı bir zaman kala kifayetsiz muhterislerin bir araya geldiği masada aday belirsizliği sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Aralıkta aleni bir şekilde adaylığını ilan etse de bu durum ittifak ortaklarınca pek de kabul görmüyor. Bir yandan da İYİ Parti tabanı Meral Akşeneri işaret ediyor. Bu yaşananların gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu aday profili çizerek yine kendisini işaret etti. CHP liderinin Seçimden sonra seçilecek cumhurbaşkanının altılı masayı da götürmesi lazım sözleri ise kukla siyaseti bir kez daha gözler önüne serdi. Takvim.com.tr süreci ve detayları sizler için derledi.